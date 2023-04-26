Москва, , 12:32 — REGNUM У российской певицы Наталии Власовой после остановки сердца во время операции отказали почки, сообщает издание «СтарХит».

Наталия Власова. Кадр из видео с канала: Первое Музыкальное

Ранее певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ввели в медикаментозную кому и прооперировали.

У 44-летней Власовой были проблемы с сердцем, ей сделали коронарное шунтирование.

«На операции было остановлено сердце (врачами). Из-за этого у Наташи упало кровяное давление и перестали работать почки. Это осложнение», — сообщил собеседник издания.

Певица и автор хита «Я у твоих ног» Наталия Власова потеряла сознание в ходе выступления на корпоративе в Москве. Сейчас она находится в реанимации.

В конце 2019 года состоялся релиз юбилейного альбома Наталии Власовой, который получил название «20. Юбилейный альбом». Альбом был посвящен 20-летию творчества исполнительницы.

Как передавало ИА REGNUM, сын певицы Валерии Арсений оказался под капельницей из-за отравления Парень признался, что отравился морепродуктами так, что потребовалась помощь врачей. Он опубликовал фото с капельницей.