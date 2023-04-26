Киев, 13 декабря, 2017, 13:26 — ИА Регнум. «Степан Бандера и Роман Шухевич были борцами за независимость», — об этом, рассказывая о своём отношении к этим украинским «деятелям» в интервью RT, сказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

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«Я считаю, что они были борцами за независимость. Но там, где им ставят памятники и считают героями, это делается без указаний из центра. Люди делают это сами», — отметил первый руководитель страны, добавив, однако, что о «формах и методах», какими они это делали, можно поспорить.

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Говоря о Советском Союзе, гражданином которого являлся Кравчук, бывший президент Украины сказал, что не встречал «более закрытой по всем направлениям» страны».

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«Потому многое из того, что мы передавали людям, детям в школах, в институтах, оно оказалось фальсифицированным. Поэтому о том, что эти герои (Бандера и Шухевич — прим. ИА REGNUM) — преступники, я бы так категорически вопрос не ставил», — сказал Кравчук.

Он также добавил, что никогда не возьмет на себя смелости «отнимать у них право называться людьми, которые боролись за независимую Украину».

В настоящее время на Украине царствует культ Бандеры-Шухевича, который был придуман для того, чтобы «сплотить» страну вокруг чего-нибудь антирусского, а заодно привлечь на свою сторону боевиков для физического захвата власти.

Роман Шухевич до своей смерти в 1950 году возглавлял Украинскую повстанческую армию (организация, деятельность которой запрещена в РФ).11 июля 1943 года ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили в Волыни резню мирных жителей, в результате которой было убито более ста тысяч человек, а около полумиллиона поляков были вынуждены бежать со своей земли

С героизацией Киевом лидеров националистов не согласна Польша: летом 2014 года она открыла «второй фронт» против Украины, приняв постановление о признании 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков в 1943—1945 годах.

Степан Бандера — идеолог и лидер украинских националистов, возглавлял Организацию украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И Бандера, и Шухевич активно участвовали в истреблении евреев в годы оккупации Украины фашистами.

В ядре бандеровской идеологии находится лютая ненависть к русским, которых Степан Бандера считал «недочеловеками» и которых, по его мнению, надо уничтожать. Впрочем, бандеровцы не ограничивались русскими — каратели вырезали всех, кто, по их мнению, угрожал «украинской нации»: русских, поляков, евреев, цыган.