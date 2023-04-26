Москва, 26 апреля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Во время реконструкции футбольного стадиона «Торпедо» в Москве найдены человеческие останки. Об этом 26 апреля сообщает Telegram-канал Shot.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Человеческие останки

Отмечается, рабочие откопали череп и кости, возраст которых, по предварительным данным, составляет около ста лет. Личность погибшего и причина смерти выясняются, останки отправлены на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, основной этап строительства нового стадиона «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова начался в сентябре 2022 года. Новая арена будет вмещать более 15 тыс. зрителей. Завершить работы планируется до конца 2025 года.