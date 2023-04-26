Вашингтон, 26 апреля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Во время выступления на Конференции строительных профсоюзов Северной Америки президент США Джо Байден соврал о своей семье. На это указала американская исследовательская организация Media Research Center, которая занимается проверкой информации, публикуемой в американских СМИ.

(сс) jlhervàs Джо Байден

По данным центра, политик солгал о подробностях смерти собственного дедушки. «Мой дедушка, которого я никогда не видел, умер в той же больнице, где родился я спустя две недели», — сказал Байден, слова которого передаёт РИА Новости.

Исследователи Media Research Center поспешили уточнить, что данный факт не соответствует действительности. «Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в больнице Святой Марии в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Его дедушка умер 26 сентября 1941 года в доме Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд», — пояснили в MRC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джо Байден 25 апреля официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.

В российском МИД, комментируя это решение Байдена, отметили, что Москва будет действовать по обстоятельствам, из практических шагов Вашингтона во внешней политике.

Джо Байден — самый возрастной американский президент. Он не раз попадал в курьёзные ситуации, чем вызывал волнение в американском обществе и многочисленные разговоры относительно состояния своего здоровья.

Так, экс-президент США Дональд Трамп призывал дать Байдену пройти тест на состояние когнитивных способностей. В апреле этого года Байден назвал своего оппонента — Трампа — будущим президентом США, оговорившись в очередной раз. После этого американский лидер, поняв оплошность, добавил: «Боже упаси».