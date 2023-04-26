Москва, 26 апреля, 2023, 12:29 — ИА Регнум. В возрасте 62 лет ушёл из жизни один из первых призеров ралли-рейда «Дакар» среди российских автогонщиков Николай Страхов. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба команды «КамАЗ-мастер».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Отмечается, что на 63-м году ушёл из жизни ветеран автоспорта, который работал в команде с момента её создания, прошёл с ней все главные исторические вехи. Николай Страхов скончался 25 апреля.

«Добрый и улыбчивый, надёжный и всегда готовый прийти на помощь — таким Николай Страхов навсегда останется в нашей памяти», — говорится в заявлении.

В 1991 году Владимир Гольцов, Николай Страхов и Фирдаус Кабиров заняли второе место по результатам гонки, став первыми призерами соревнований из России.

Как передавало ИА REGNUM, в возрасте 77 лет скончался народный артист России, хореограф, основатель, художественный руководитель и главный балетмейстер театра «Кремлёвский балет» Андрей Петров. Он основал «Кремлёвский балет» в 1990 году.