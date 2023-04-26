Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным перед завозом топлива на АЭС «Аккую»

Анкара, , 12:23 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую». Об этом 26 апреля сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Церемония запланирована на 27 апреля. Ранее турецкий лидер сообщил, что российский лидер подключится к ней в режиме видеоконференции.

«Перед церемонией в АЭС «Аккую» господин президент проведет телефонный разговор с Путиным», — приводит слова Калына Sputnik Турция.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позже предоставит информацию о том, кто возглавит российскую делегацию на церемонии загрузки топлива на эту электростанцию. Он добавил, что РФ будет представлена на должном уровне.