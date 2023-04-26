Анкара, 26 апреля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую». Об этом 26 апреля сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Церемония запланирована на 27 апреля. Ранее турецкий лидер сообщил, что российский лидер подключится к ней в режиме видеоконференции.

«Перед церемонией в АЭС «Аккую» господин президент проведет телефонный разговор с Путиным», — приводит слова Калына Sputnik Турция.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позже предоставит информацию о том, кто возглавит российскую делегацию на церемонии загрузки топлива на эту электростанцию. Он добавил, что РФ будет представлена на должном уровне.