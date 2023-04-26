Генпрокурор РФ Краснов заявил о росте рисков совершения диверсий и терактов в России

Москва, , 12:19 — REGNUM Риски совершения диверсий и терактов существенно возросли. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, отвечая на вопросы сенаторов в Совете Федерации.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов © Михаил Климентьев/РИА Новости

«Как я отметил в своём докладе, риски совершения диверсий и террористических актов в различных частях страны существенно возросли», — сказал Краснов.

Он отметил, что в настоящее время завершается масштабная проверка исполнения региональными органами власти и местного самоуправления законодательства о противодействии терроризму и о гражданской обороне.

По его словам, проводятся проверки мест скопления людей, инфраструктуры, социальных учреждений, а также пунктов размещения переселенцев.

По словам Краснова, результаты проверок будут рассмотрены на совещании руководителей правоохранительных органов. По его итогам примут дополнительные меры для повышения уровня антитеррористической защищённости.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры заявил, что у прокуратуры есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом. По его словам, необходимо жестко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в России.