Депутат Госдумы Ивлев: Подоляк в суде ответит за слова о якобы праве уничтожить всё в Крыму

Симферополь, , 12:17 — REGNUM Депутат Госдумы от Республики Крым («Единая Россия»), генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал «фашистским» заявление, что якобы Украина «имеет право» ликвидировать «всё, что находится» в Крыму и новых регионах России, он охарактеризовал его русской пословицей «Бодливой корове Бог рога не даёт». Об этом сообщило РИА Новости.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что якобы Украина «имеет право» «уничтожать всё, что находится» в Крыму, ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Подоляке ответил бы старинной русской пословицей: «Бодливой корове Бог рога не дает». За подобные фашистские заявления Подоляке уготовано место на скамье подсудимых, как и его старшему коллеге Геббельсу», — приводит агентство слова депутата.

Ивлев рекомендовал Подоляку изучить протоколы Нюрнбергского процесса.

Он также напомнил, что Россия всегда защищает свои территории, поэтому «возмездие неотвратимо».

Как передавало ИА REGNUM, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что если военный конфликт на территории Украины продлится ещё несколько месяцев, то потери ВСУ будут сопоставимы с населением областного центра типа Житомира или Чернигова.

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году, он выступил за его отмену. По словам Константинова, после проведённой юридической экспертизы по данному вопросу есть все основания для уверенности в том, что решения 1954 года являются нелегитимными.