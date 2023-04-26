Симферополь, 26 апреля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Республики Крым («Единая Россия»), генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал «фашистским» заявление, что якобы Украина «имеет право» ликвидировать «всё, что находится» в Крыму и новых регионах России, он охарактеризовал его русской пословицей «Бодливой корове Бог рога не даёт». Об этом сообщило РИА Новости.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что якобы Украина «имеет право» «уничтожать всё, что находится» в Крыму, ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Подоляке ответил бы старинной русской пословицей: «Бодливой корове Бог рога не дает». За подобные фашистские заявления Подоляке уготовано место на скамье подсудимых, как и его старшему коллеге Геббельсу», — приводит агентство слова депутата.

Ивлев рекомендовал Подоляку изучить протоколы Нюрнбергского процесса.

Он также напомнил, что Россия всегда защищает свои территории, поэтому «возмездие неотвратимо».

Как передавало ИА REGNUM, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что если военный конфликт на территории Украины продлится ещё несколько месяцев, то потери ВСУ будут сопоставимы с населением областного центра типа Житомира или Чернигова.

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году, он выступил за его отмену. По словам Константинова, после проведённой юридической экспертизы по данному вопросу есть все основания для уверенности в том, что решения 1954 года являются нелегитимными.