Москва, 26 апреля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Российские правоохранительные органы объявили 11 человек в международный розыск по делу об экстремизме в отношении блогера Алексея Навального (внесён в перечень террористов и экстремистов, основанный им ФБК признан в РФ экстремистской организацией и иностранным агентом). Об этом представитель следствия заявил на заседании в суде, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«Расследование дела в отношении Навального касается экстремистского сообщества. По нему в международном розыске находятся 11 человек», — заявил следователь.

Басманный суд Москвы 26 апреля рассматривает ходатайство следствия о том, чтобы ограничить для Навального сроки ознакомления с материалами дела об экстремизме.

Блогер в ходе заседания заявил, что в отношении него из дела об экстремизме выделили новое дело по статье о терроризме.

В марте 2022 года Лефортовский районный суд вынес блогеру приговор по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда. Блогера отправили на девять лет в колонию строгого режима. Он отбывает срок во Владимирской области.