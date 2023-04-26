* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 апреля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Шоумен Стас Барецкий купил замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь за 450 млн рублей, об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва». Официального подтверждения о заключении сделки не поступало.

личный архив Стас Барецкий

Шоумен заявил, что намерен разместить в бывшем замке морг и крематорий. По его словам, Пугачёву «смущала» такая перспектива, однако в конце концов она согласилась на сделку.

«Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всём мире. К нему морг, будут у нас определённые зоны, какие-то магазины ритуальные, склады», — рассказал Барецкий.

24 апреля сообщалось, что замок Пугачёвой и Галкина был куплен неназванным лицом по той цене, по которой выставлялся на продажу — за 1 млрд рублей. По этой информации, покупатели хотели снизить сумму до 700 млн рублей, однако Пугачёва от этого отказалась.

Барецкий предположил, что Пугачёва и Галкин согласились снизить цену более чем в два раза потому, что нуждаются в деньгах. По словам шоумена, продавцы торопились провести сделку.

Дом Пугачёвой и Галкина был выставлен на продажу в 2022 году, после того как юморист и певица покинули Россию, направившись в Израиль. Позже Пугачёва на некоторое время возвращалась в Россию — по некоторым данным, именно для того, чтобы выставить дом на продажу.