Генпрокурор РФ Краснов: в казну с коррупционеров взысканы рекордные 90 млрд рублей

Москва, , 12:03 — REGNUM За 2022 год у российских чиновников-коррупционеров было изъято недвижимости более чем на 90 млрд рублей. Об этом 26 апреля сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на коллегии Генпрокуратуры.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целом работе в сфере противодействия коррупции в прошедшем году уделялось пристальное внимание», — подчеркнул он, добавив, что сумма удовлетворенных судами исковых требований прокуроров к незаконно обогатившимся чиновникам возросла втрое.

По словам Краснова, в доход государства фактически поступило 7,5 тыс. объектов имущества на сумму свыше 90 млрд рублей.

«В сегодняшних реалиях любое корыстное злоупотребление властью, тем более взяточничество — это не просто нарушение уголовно-правовых запретов, а проявление высшей степени пренебрежения ко всему, что нам дорого», — заявил Краснов, слова которого передаёт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году коррупционными преступлениями, совершёнными в России, был нанесён ущерб более чем на 37 млрд рублей, за два года он превысил 100 млрд рублей.

В начале года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что органы следствия за 11 месяцев 2022 года в России арестовали имущество на 61 млрд рублей в рамках уголовных дел о коррупции. Глава СК при этом напомнил о деле экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева. «Например, по делу бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева и иных лиц наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,8 млрд рублей», — сообщал Бастрыкин.