Политолог Коктыш назвал безответственным заявление Подоляка о «праве» уничтожать всё в Крыму

Москва, , 12:09 — REGNUM Украина в своих заявлениях не опирается на международную и даже местную юриспруденцию и давно живёт лишь по правилам США, считает политолог, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Так он в беседе с ИА REGNUM прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, что Киев якобы обладает юридическим правом уничтожать всё в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Политолог назвал выступление Подоляка очередным безответственным заявлением.

Михаил Подоляк President.gov.ua

«Подоляк ничего не знает о праве, он не юрист, а журналист. В его устах подобные высказывания звучат весьма экзотично. Украина давно нарушила все нормы, законы и правила приличия и разрешает себе опираться на несуществующую юриспруденцию», — отметил Коктыш.

Также политолог объяснил, почему украинский политик позволяет себе подобные экстремистские высказывания и не волнуется о последствиях.

«Мы живём в период международных правил, а не прав. США диктуют, какие правила надо установить, какие принципы прогнуть. Россия отстаивает права, а украинцы — американские правила. Киев с подачи Вашингтона показывает, какими будут правила», — считает профессор МГИМО.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк во время телеэфира заявил, что Киев «юридически имеет право» уничтожать всё, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Такое мнение он высказал в ответ на статью The Washington Post о том, что Украина собиралась нанести удары по Москве и Новороссийску в день годовщины начала СВО. Подоляк в своих соцсетях назвал статью «странной медиасенсацией».