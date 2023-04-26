Москва, 26 апреля, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ сорвали попытку ротации подразделений украинских войск в районе Марьинки. Об этом 26 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«В районе населенного пункта Марьинка сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказал он.

Сообщается, что российские артиллеристы уничтожили несколько подразделений общей численностью до 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля российские войска пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на краснолиманском направлении. По словам официального представителя Минобороны, оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили вражеские подразделения около Стельмаховки в ЛНР, а также Синьковки, Артёмовки, Ивановки и Фиголевки в Харьковской области.