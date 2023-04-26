У умершего актёра «Реальных пацанов» могли быть проблемы с наркотиками

Москва, , 11:58 — REGNUM Следы употребления неизвестного наркотического вещества обнаружили у актёра сериала «Реальные пацаны» Василия Масалитина, умершего после операции в одной из московских больниц, сообщил источник ИА REGNUM.

Василий Масалитин Кадр из видео

По словам собеседника, экспертиза выявила, что причинами проблем со здоровьем артиста стали осложнения после хирургического вмешательства и употребление наркотического препарата.

Как стало известно ИА REGNUM, 32-летний Василий Масалитин был госпитализирован 11 февраля в ГКБ № 15 им. О. М. Филатова на улице Вешняковской из квартиры на юго-востоке Москвы. У актёра был диагностирован сильный воспалительный процесс на фоне операции на ноге, которую мужчина перенёс двумя неделями ранее. В конце января он получил серьёзные переломы ноги и попал на операционный стол.

«27 января пациент, находясь дома на улице Ташкентской в районе Выхино-Жулебино, получил открытый оскольчатый перелом большеберцовой кости и малоберцовой кости левой голени со смещением. Ему была проведена операция», — рассказал собеседник агентства.

Но травмы плохо заживали, 11 февраля Василий Масалитин был снова доставлен в травматологическое отделение больницы с осложнениями после хирургического вмешательства. Врачи делали всё возможное, но актёр скончался 12 февраля. На следующий день врачи сообщили о его смерти в полицию. Правоохранители инициировали проверку по факту гибели артиста, а тело отправили на экспертизу для выяснения причин смерти и установления употребляемого наркотического вещества.

«Было установлено инфекционное осложнение после хирургического вмешательства, флегмона (острое воспаление) в области послеоперационной раны в нижней трети голени. А так же признаки употребления пациентом неизвестного наркотического препарата, гипохромная микроцитарная анемия средней степени тяжести», — сообщил источник.

По словам одного из врачей больницы, микроцитарная анемия часто возникает у тех, кто употребляет наркотики. При этом супруга и отец Василия Масалитина отвечать на вопросы ИА REGNUM не стали, отказавшись раскрывать причины или обстоятельства смерти актёра. По их словам, освещать смерть артиста не нужно, так как это его уже не вернёт.

Василий Масалитин был задействован в съёмках известных сериалов и телепередач. Он сыграл эпизодические роли в многосерийных проектах «Реальные пацаны», «#СеняФедя», «След», «Инсомния», «Ивановы», «Даёшь молодёжь», «Измены», «Ольга», «Незлобин» и других. Василий участвовал в передачах «6 кадров», «Пусть говорят», «Жить здорово» и другие.