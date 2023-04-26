Вашингтон, 26 апреля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. План по расширению использования ветроэнергетики в странах Европы, призванный помочь снизить зависимость от российского газа и сократить вредные выбросы, терпит неудачу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

В мае 2022 года Дания, Бельгия, Германия и Нидерланды подписали соглашение, в рамках которого договорились ускорить строительство новых ветроэнергетических установок. По плану, их общая мощность к 2030 году должна достигнуть 65 ГВт, что примерно в пять раз больше, чем на сегодняшний день. Уточняется, что ЕС не сможет достичь поставленных целей к 2030 году

Глава отдела по вопросам энергетики компании Orsted A/S Расмус Эррбо заявил, что его беспокоит быстрое движение вперёд. Он указал, что по плану к концу десятилетия общая мощность ветряных электростанций достигнет 88 ГВт, что составляет лишь три четверти от заявленных целей.

По данным отраслевой группы WindEurope, в прошлом году не было принято ни одного решения об инвестициях в проекты ветряной энергетики. Однако за это время стоимость строительства электростанций выросла. Отмечается, что для достижения основных целей необходимо выполнять проекты как минимум по графику либо даже с опережением.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно, что страны «Большой семёрки» (G7) к 2030 году увеличат объём выработки ветровой энергии в семь раз. В заявлении министров отмечается, что к 2030 году планируется обеспечить объём выработки ветровой энергии до 150 ГВт. Тем самым в результате ветрогенерации будет производиться в семь раз больше электроэнергии по сравнению с показателем 2021 года.