Начальник Упрдор «Тамань» Храпов: восстановленную ж/д часть Крымского моста запустят досрочно

Симферополь, , 11:36 — REGNUM Самые сложные этапы восстановления железнодорожной части Крымского моста завершены, движение по нему досрочно запустят в мае. Об этом начальник Упрдор «Тамань» Никита Храпов сообщил 26 апреля журналистам.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что сейчас рабочие круглосуточно восстанавливают устройство верхнего строения пути, инженерные коммуникации и водоотвод. Такой темп работы позволил опередить график и запланировать досрочный запуск рабочего движения в мае.

«Все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной составляющей Крымского моста завершены», — сказал Храпов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2022 года террористы взорвали грузовик на автомобильной части Крымского моста, в результате чего два пролёта частично обрушились, повреждения получила железнодорожная часть. В марте были завершены работы по восстановлению автомобильной части моста. Из двух железнодорожных частей полноценно функционирует одна. Работы по восстановлению второй части должны были завершиться летом.