Daily Express: в Британии заявили о получении США тревожных сигналов перед визитом Лаврова

Лондон, , 12:17 — REGNUM США получили несколько тревожных сигналов перед визитом российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН, поделился наблюдениями с британскими читателями Daily Express аналитик Пол Уизерс. К таковым сигналам он отнес резкую реакцию России на невыдачу виз сопровождавшим главу российского МИДа журналистам.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Данную ситуацию журналист счёл возмутительной, требующей принятия необходимых действий в отношении США. В пример он привёл слова самого Лаврова, пообещавшего «ничего не забыть и не простить США». Российский министр подчеркнул, что Штаты проявили трусость, несмотря на то, что называют себя «умной, свободной и справедливой страной». Ещё один сигнал последовал со стороны заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, который сказал, что Москва найдёт возможность ответить Белому дому так, чтобы США «надолго запомнили, что так не делается».

США продолжают систематически злоупотреблять положением страны, разместившей у себя штаб-квартиру ООН, и Россия будет вынуждена поднимать в организации вопрос о невыдаче виз российским журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова, прокомментировала инцидент 25 апреля официальный представитель министерства Мария Захарова. Когда в ходе недавней пресс-конференции по итогам визита в США Лаврова попросили пояснить, что Россия не забудет и не простит Соединенным Штатам, он заметил: «Обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства. Я так понимаю, что решение принималось в Госдепартаменте. Будем это учитывать, когда американцам что-то понадобится от нас».

Накануне, 25 апреля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Москва подготовит Вашингтону ответ на безобразную ситуацию с невыдачей виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу ведомства Сергея Лаврова во время его визита в Нью-Йорк. Он пообещал, что Москва обязательно проведёт демарш и выразит неприятие происходящего.

О приложенных усилиях секретариата по решению вопросов, связанных со страной пребывания, особенно касательно виз для российских официальных лиц, говорилось в ходе состоявшейся накануне встречи Сергея Лаврова и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 апреля также подтвердил журналистам, что в связи с отказом США выдать визы журналистам Россия будет поднимать вопрос о посягательстве на свободу слова.