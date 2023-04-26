Москва, , 11:26 — REGNUM Блогер Алексей Навальный (внесён в перечень террористов и экстремистов, основанный им ФБК признан в РФ экстремистской организацией и иностранным агентом) рассказал в ходе заседания Басманного суда Москвы, что в отношении него из дела об экстремизме выделено новое дело по статье о терроризме, передает 26 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области © Антон Денисов/РИА Новости

«Следователь сообщил, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд», — сказал Навальный.

Суд рассматривает ходатайство следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об экстремизме.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Суд установил, что Навальный похитил и потратил на личные нужды 350 млн рублей, собиравшиеся «Фондом борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).