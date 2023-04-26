Омск, 26 апреля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Житель Омска, находившийся под действием наркотиков, толкнул незнакомую ему женщину под маршрутку на остановке общественного транспорта, а затем попытался ослепить себя. Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Кадр из видео. Следственный комитет РФ Наркоман толкнул женщину под микроавтобус. Омск

Инцидент произошёл вечером 23 апреля в микрорайоне «Городок нефтяников». Ранее судимый 35-летний мужчина толкнул под колёса подъезжающего к остановке автомобиля «Газель» 47-летнюю женщину.

Он действовал «умышленно из хулиганских побуждений, с целью убийства», уточнили в прокуратуре. Водитель микроавтобуса успел затормозить, и женщина не получила тяжёлых травм. У неё диагностировали сотрясение мозга и отправили на амбулаторное лечение.

Очевидцы помогли задержать злоумышленника. Он находился в невменяемом состоянии и до прибытия на место полицейских повредил себе единственный глаз. Другой глаз он выколол, когда отбывал наказание за преступление, связанное с наркотиками.

По факту покушения на убийство, совершенного из хулиганских побуждений, возбуждено уголовное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уфе убийство из хулиганских побуждений совершила 30-летняя женщина. Она без причины напала с ножом на 19-летнюю продавщицу алкомаркета. Девушка скончалась в больнице через несколько дней. Подозреваемая рассказала на допросе, что хотела таким образом попасть в СИЗО, куда ранее поместили её подругу.