Херсон, 26 апреля, 2023, 11:28 — ИА Регнум. В Херсонской области российские артиллеристы ликвидировали радиолокационную станцию AN/TPQ-36 ВСУ, произведённую в США. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown, 10th Press Camp Headquarters Надиолокационная станция AN/TPQ-36

Отмечается, что российская артиллерия ночью около населённого пункта Инженерное ликвидировала радиолокационную станцию AN/TPQ-36 и автомобиль типа пикап, также были уничтожены три военных ВСУ, а ещё два получили тяжёлые ранения.

Как передавало ИА REGNUM, экипажи российских вертолётов уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на купянском направлении возле села Чугуновка. Под командованием командира батареи капитана Михаила Белоусова огнём орудий 2А65 «Мста-Б» был уничтожен миномёт и склад боеприпасов около населённых пунктов Стельмаховка и Плетеновка.

США 4 апреля объявили о новом пакете военной помощи Украине. Как заявили в Пентагоне, она оценивается в 2,6 млрд долларов. В рамках нового пакета Киеву передадут боеприпасы для зенитных ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также 23 миллиона патронов, радары ПВО, гранатомёты и автотехнику.

По словам президента России Владимира Путина, западные поставки вооружения Киеву — это лишь попытка продлить конфликт на Украине. Президент также отметил, что поставки вооружения Киеву только приведут «к большей трагедии, ничего больше».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает любые поставки вооружений Украине как откровенно враждебный антироссийский акт.