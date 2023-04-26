Мариуполь, ДНР, 26 апреля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Символ Мариуполя — памятник Сталевару, установленный на въезде в город в 1969 году, — проходит полноценную реставрацию, в ходе которой рабочие убирают следы от пуль и дроби.

ИА REGNUM памятник Сталевару. Мариуполь

Как рассказали ИА REGNUM рабочие компании «Арт-Строй» из Санкт-Петербурга, Сталевар был в очень плохом состоянии.

«Памятник металлический, поэтому места, которые были пробиты, прострелены, восстанавливаем качественной автомобильной шпатлевкой. При зачистке видел два слоя краски. Могу предполагать, что и красили его только два раза», — говорят реставраторы.

Местные жители подтвердили, что памятник красился в 90-х и 2008 году, а с 2015 года вместо ремонта его наряжали в вышиванку. А повреждения на нём, по их словам, из-за того, что местная тероборона и военнослужащие ВСУ намеренно расстреливали Сталевара.

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург взял на себя основную помощь в восстановлении Мариуполя, в мае прошлого года было анонсировано подписание соглашения об установлении побратимских связей между городами. В его рамках установлены отраслевые связи между предприятиями, налажены контакты в строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, культуре и других сферах. В частности, в процессе восстановления находится завод тяжелого машиностроения «Азовмаш».