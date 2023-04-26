Daily Express: США получили тревожные сигналы перед визитом Лаврова

Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Соединённые Штаты получили два вызвавших тревогу сигнала в преддверии визита в США министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН, сообщил журналист газеты Daily Express Пол Уизерс.

Сергей Лавров Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, российское внешнеполитическое ведомство дважды высказалось по поводу нежелания Вашингтона пускать на мероприятия журналистов из России.

«Министр иностранных дел выступил с пугающим предупреждением после того, как заявил, что США отказали в визах журналистам, которые хотели освещать его выступление в ООН на этой неделе», — отметил журналист.

Он добавил, что такое же «леденящее душу предостережение сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков».

Уизерс подчеркнул, что страна, которая называет себя самой сильной, умной, свободной и справедливой, «струсила и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова».

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о последствиях, которые ожидают Соединённые Штаты Америки в ответ на невыдачу виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу ведомства Сергея Лаврова во время его визита в Нью-Йорк.

По заверениям российской дипмиссии, Москва подготовит Вашингтону ответ на безобразную ситуацию.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что невыдача виз для визита в штаб-квартиру ООН журналистскому пулу главы МИД РФ Сергея Лаврова якобы связана с защитой свободы слова.

Напомним, 24 и 25 апреля Лавров принял участие в двух центральных мероприятиях Совбеза ООН в рамках председательства в нём России. На заседании 24 апреля глава российского МИД обратил внимание на то, что у западного меньшинства нет права говорить от имени всего человечества, и призвал это меньшинство уважать всех членов международного сообщества.