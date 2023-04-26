Оператор фильмов Гришковца и экс-главный оператор ТВЦ умер накануне дня рождения

Москва, , 11:20 — REGNUM В Москве на 78-м году жизни скончался оператор Валерий Зиберев. Он снимал Олимпийские игры в Москве в 1980 году и фильмы Евгения Гришковца. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Афиша фильма «Евгений Гришковец: Как я съел собаку» над которым работал Валерий Зиберев

Валерий Зиберев ушёл из жизни в своей квартире на улице Каширской на юге столицы. Тело оператора обнаружили родственники. Он не дожил один день до своего 78-летия.

«В квартире на улице Каширской скончался 77-летний мужчина. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Валерий Зиберев работал на телевидении с 1963 года. Он участвовал в съёмках фильмов Евгения Гришковца, сольных концертов Софии Ротару, Льва Лещенко, Ирины Алегровой, Юрия Антонова и многих других известных артистов. Зиберев освещал Олимпийские игры в Москве 1980 года, работал на съемках программы «Утренняя звезда», фестиваля «Славянский базар», церемоний награждения победителей конкурса «ТЭФИ-Регион». Валерий был главным оператором продюсерского центра телекомпании ТВЦ.

Ранее ИА REGNUM сообщал, в Москве во время операции скончался актёр из сериала «Реальные пацаны». Ему было 32 года. Обстоятельства его смерти проверяет Следственный комитет.