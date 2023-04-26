Москва, 26 апреля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела о государственной измене в СИЗО отправлен гражданин РФ Юрий Плыске. Об этом сообщает пресс-служба Лефортовского суда Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Плыске Ю. В. удовлетворено», — сказала представитель суда, её слова передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Довгань в рамках уголовного дела о государственной измене.

В суде уточнили, что Довганю и Плыске обвинений на момент избрания меры пресечения предъявлено не было.

Оба фигуранта подозреваются в госизмене (ст. 275 УК РФ), наказание за это преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как ранее передавало ИА REGNUM, по статье «Госизмена» в апреле также было возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Твери, который планировал уехать на Украину воевать против Вооруженных сил РФ. Несколько месяцев у него не получалось это сделать, так как он находился в спецприёмнике за распитие алкогольных напитков в общественных местах.