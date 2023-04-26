Красногорск, , 11:11 — REGNUM На участки местных жителей в Подмосковье рухнули два беспилотных летательных аппарата. Об этом 26 апреля сообщает Telegram-канал Shot.

Беспилотник Денис Абрамов © ИА REGNUM

По информации канала, на одном из дронов была установлена камера. Отмечается, что один беспилотник длиной порядка 20 см упал вечером 25 апреля около дома жителя деревни Новосидориха в Шатурском районе. При этом специалисты пока не смогли установить его модель, поскольку на аппарате не было опознавательных знаков.

Уточняется, что второй коптер SJRC F11 с камерой упал вечером 25 апреля на одном из участков в деревне Обухово в Раменском городском округе. Его обследовали на наличие взрывчатки, её не оказалось.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, запустивших беспилотники.

Как передавало ИА REGNUM, беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Белгородской области. Он сбросил на электроподстанцию в селе Нежеголь Шебекинского района самодельное взрывное устройство, но детонации не произошло.

24 апреля украинский беспилотник сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в Шебекинском районе Белгородской области. Взорвалась только одна из гранат, вышка связи не получила повреждений.