Красногорск, 26 апреля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. На участки местных жителей в Подмосковье рухнули два беспилотных летательных аппарата. Об этом 26 апреля сообщает Telegram-канал Shot.

Денис Абрамов ИА REGNUM Беспилотник

По информации канала, на одном из дронов была установлена камера. Отмечается, что один беспилотник длиной порядка 20 см упал вечером 25 апреля около дома жителя деревни Новосидориха в Шатурском районе. При этом специалисты пока не смогли установить его модель, поскольку на аппарате не было опознавательных знаков.

Уточняется, что второй коптер SJRC F11 с камерой упал вечером 25 апреля на одном из участков в деревне Обухово в Раменском городском округе. Его обследовали на наличие взрывчатки, её не оказалось.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, запустивших беспилотники.

Как передавало ИА REGNUM, беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Белгородской области. Он сбросил на электроподстанцию в селе Нежеголь Шебекинского района самодельное взрывное устройство, но детонации не произошло.

24 апреля украинский беспилотник сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в Шебекинском районе Белгородской области. Взорвалась только одна из гранат, вышка связи не получила повреждений.