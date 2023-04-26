Пекин, 26 апреля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Заинтересованные стороны должны не подливать масла в огонь украинского конфликта, а стараться снизить напряжённость. Об этом официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила 26 апреля, комментируя поставки Великобританией Украине танковых снарядов с обеднённым ураном.

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

«Что касается украинского кризиса, то заинтересованные стороны должны охлаждать напряжённую ситуацию, а не подливать масла в огонь», — сказала ТАСС китайский дипломат.

Она призвала способствовать дипломатическому решению конфликта и стараться не допустить дальнейшей эскалации ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля замминистра Великобритании Джеймс Хиппи подтвердил отправку для ВСУ тысяч снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обеднённым ураном. Он заявил, что британская сторона не отслеживает применение таких снарядов и не будет нести ответственность за ликвидацию последствий их применения. В российском посольстве в Лондоне заявили, что Запад, как следует из заявлений британских властей, уготовил Украине роль радиоактивного могильника.