Москва, 26 апреля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. ВСУ готовятся к контрудару со стороны Харькова по Брянской и Белгородской областям, считает директор благотворительного учреждения «Право и Порядок» подполковник запаса МВД Олег Иванников.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в Харьков заехала большая группа журналистов из Франции. Офицер допустил, что ВСУ могут предпринять попытку прямого вторжения на территорию России.

«Даже целью могут быть несколько областных центров, которые будут заняты ВСУ», — сказал он в беседе с Ura.ru.

По мнению Иванникова, контрнаступление ВСУ на российские областные центры «необходимо Киеву для шантажа Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, американская газета New York Times со ссылкой на секретные документы Пентагона, слитые в Сеть, написала, что к концу апреля руководство Украины намерено подготовить 12 бригад для контрнаступления. Их численность составит примерно по четыре тысячи военных в каждой. Обучением и снабжением девяти из 12 бригад занимаются США и НАТО.

Украинские власти наряду с политиками из дружественных стран продолжают заявлять о скором контрнаступлении ВСУ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует его весной или летом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что украинские войска будут готовы начать наступление после того, как партнёры передадут им оружие.