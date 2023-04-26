Минск, 26 апреля, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Белорусская делегация во главе с премьер-министром страны Романом Головченко отправилась с визитом в Россию. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе правительства Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Головченко

Согласно опубликованным данным, в ходе визита делегация посетит Новосибирскую, Иркутскую и Свердловскую области.

Сообщается, что основными темами станут промышленная кооперация и импортозамещение. Представители правительства Белоруссии также посетят местные предприятия и проведут встречи с деловыми кругами регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Белоруссии утвердило соглашение с Россией о единой промышленной политике. Контроль за его реализацией поручили белорусскому министерству промышленности. Кроме того, правительство дало распоряжение МИД Белоруссии, чтобы ведомство уведомило о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для того, чтобы соглашение вступило в силу.