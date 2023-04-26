Суд по делу пяти граждан Украины, готовивших взрывы в Мелитополе, отложили до 17 мая

Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM Южный окружной военный суд отложил до 17 мая рассмотрение уголовного дела в отношении пяти граждан Украины, которых обвинили в подготовке терактов в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

Заключение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Заседание отложено до 09:30 мск 17 мая», — цитирует сообщение агентство.

По информации журналистов, уголовное дело в отношении пяти фигурантов, которых обвинили в подготовке акта международного терроризма, было возбуждено 20 апреля 2022 года. По версии следствия, в конце февраля 2022 года пять граждан Украины, находясь в Мелитополе, вступили в организованную группу для совершения актов международного терроризма.

В материалах дела указано, что в начале апреля 2022 года обвиняемые начинили взрывчаткой автотранспортное средство, чтобы его взорвать около российских военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации, а также в месте выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе в момент нахождения там массового скопления жителей.

Следователи считают, что фигуранты оборудовали несколько тайников в Мелитополе, где хранили огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, взрывные устройства и боеприпасы. Отмечается, что обвиняемые не смогли довести свой умысел до конца, поскольку их попытку пресекли сотрудники ФСБ России. В результате были изъяты орудия и средства совершения преступления.

Как передавало ИА REGNUM, задержанные в Мелитополе украинские диверсанты рассказали о тайниках СБУ. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, трое мужчин признали свою вину и рассказали о тайниках Службы безопасности Украины с оружием. Задержанным членам диверсионно-разведывательной группы Украины 49, 30 и 26 лет, все они — мужчины. Правоохранители располагают данными об их причастности к совершению терактов.