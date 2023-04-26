Ереван, 26 апреля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В Международный суд ООН поступил иск Армении против Азербайджана по вопросу установления азербайджанской стороной КПП у реки Акари в Лачинском коридоре, сообщила 26 апреля пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным юридическим вопросам Асмик Самвелян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Армянская сторона обратилась в Международный суд ООН по вопросу установления Азербайджаном КПП у реки Акари [Лачинский коридор, на границе с Арменией]», — отметила она, добавив, что установление КПП является нарушением решения суда от 22 февраля 2023 года, передает ТАСС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта министерство обороны Азербайджана сообщило о тотальном контроле в районе Лачинского коридора. Эти меры, считают в Баку, нужны, чтобы «не допустить переброски оружия и боеприпасов из Армении».

30 марта азербайджанские военные взяли под свой контроль некоторые высоты и территории в Лачинском районе. Сообщается, что в связи с вводом в эксплуатацию новой дороги в этом районе были взяты под контроль некоторые господствующие высоты, вспомогательные и основные дороги, обширная приграничная территория между селами Забух и Джагазур Лачинского района.

Россия последовательно выступает за урегулирование отношений между Баку и Ереваном, в том числе за разблокирование Лачинского коридора. При этом, в отличие от многих других стран, Москва не ограничивается призывами к сторонам конфликта, а ищет пути его разрешения и оказывает гуманитарную помощь.