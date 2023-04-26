Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии активов России в США и других странах

Москва, , 11:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом В случае изъятия или ограничения прав на российское имущество в США и других странах вводится внешнее управление на активы недружественных государств в РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве внешнего управляющего выступит специально созданное для этого федеральное агентство. Также документом закреплено, что временное управление активами недружественных стран в Российской Федерации может прекращаться по решению президента. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, названы доли зарубежных акционеров в предприятиях «Юнипро» и «Фортум».

Заморозка российских активов была объявлена после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. После того как минфин США отчитался о блокировке активов российского ЦБ примерно на $300 млрд, а также других связанных с Россией активов на сумму более $30 млрд, заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов заявил, что это это одна из величайших краж в истории. Вместе с тем в Еврокомиссии (ЕК) сделали вывод, что замороженные в Евросоюзе активы Центробанка России нужно будет вернуть Российской федерации после окончания конфликта на территории Украины. Как писала 13 апреля немецкая газета Die Welt со ссылкой на неопубликованный документ Еврокомиссии, с юридической точки зрения, активы Центрального банка России нельзя передать Киеву.

Изъятые Евросоюзом российские госактивы рано или поздно придётся вернуть, возможно, ещё и с процентами, заявил 7 марта исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. По его словам, в случае утери российских активов Евросоюз вынужден будет их компенсировать России.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконного изъятия руководством Украины активов одного из системообразующих банков Российской Федерации. Отмечается, что российскому банку и его клиентам был причинён ущерб в размере свыше одного миллиарда долларов США. Также на днях Украина обратилась к британской нефтегазовой компании Shell с требованием передать ей более одного миллиарда долларов от продажи российских активов.