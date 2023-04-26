Москва, 26 апреля, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала инцидент с выдачей виз Соединёнными Штатами российским журналистам.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Шапокляк

В эфире программы на радио Sputnik дипломат заявила, что в позиции и действиях Вашингтона отсутствует системное мышление. Она считает, что в Белом доме просто ищут повода, чтобы доставить другим неприятности.

«Я уже считаю, что там какой-то системности нет в подходах и мышлении… Для чего нужно было не пускать 10 российских журналистов? Что это дало? При нынешних средствах связи они будут получать информацию…» — сказала российский дипломат, отметив, что от подобных действий и решений складывается впечатление, что в США делают это назло.

Захарова также сравнила поведение американских властей с вредностью персонажа из произведения Эдуарда Успенского старухи Шапокляк. Представитель Министерства иностранных дел обратила внимание на четверостишье из песни, исполненной этим персонажем.

«Кто людям помогает — тот время тратит зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Вот такое впечатление, что это уже какой-то девиз Вашингтона», — подчеркнула Захарова.

23 апреля официальный представитель МИД РФ заявила, что российским журналистам, которые должны сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на мероприятиях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, так и не выдали американские визы. Она уточнила, что посольство США в Москве ответило по этому поводу, что оно «работает» над этой ситуацией, и подчеркнула, что в этом случае налицо манипулирование темой свободы слова и правами представителей СМИ.

25 апреля Мария Захарова заявила, что США продолжают систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН и Россия будет вынуждена поднимать в организации вопрос о невыдаче виз российским журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова. Представители США занимаются визовыми махинациями «в промышленных масштабах», отметила представитель МИД. Она выразила надежду, что секретариат ООН приложит необходимые усилия «с опорой на юридически обязывающие договоренности с принимающим государством».