Москва, , 10:29 — REGNUM Попытки отмены всего русского в странах Запада являются частью конкуренции между государствами за умы людей, заявил 26 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Снос скульптурного изображения Матери-Родины памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Рига. Латвия © Стрингер/РИА Новости

«Стратегическая конкуренция между государствами идет за умы людей, за культуру, за образ мыслей», — сказал он, выступая перед участниками марафона «Знание».

Мишустин уточнил, что сейчас это происходит в Европе, где уничтожают памятники советским воинам, учат детей по искажающим события учебникам истории и стремятся насадить эти ложные знания близким нам народам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что на острие движения мира к многополярности находится сегодня Россия.

Глубокая трансформация мироустройства идёт с прошлого года, и всё большее число стран понимает: «справедливый мир будущего несовместим с «правилами», навязанными коллективным Западом», подчеркнул премьер-министр.