Экс-офицер США Иствуд перечислил интересные особенности российского танка Т-14 «Армата»

Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Впечатляющими характеристиками обладает российский танк Т-14 «Армата», появившийся в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил американский офицер в отставке Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.

Танк Т-14 «Армата» © Владимир Песня/Фотохост-агентство/РИА Новости

Эксперт отметил, что танковый экипаж из трёх человек размещается не в башне, а в бронированной камере в передней части корпуса. Вооружён танк мощной 125-мм гладкоствольной пушкой с автоматической системой заряжания.

«Основное орудие также может стрелять противотанковыми ракетами, предназначенными для пробивания брони современных вражеских танков, таких как M1A2 Abrams и Leopard 2», — отметил Иствуд.

Он также отметил более низкую, чем у других танков, башню, что мешает противнику целиться в Т-14 на расстоянии. Кроме того, конструкторы улучшили защиту танка взрывоопасной реактивной бронёй четвертого поколения спереди и ламельной бронёй — сзади. Боковая защита улучшена для противодействия управляемым противотанковым ракетам и реактивным гранатам.

Танк способен развить скорость до 88,5 км в час, радиус его действия превышает 480 км. Современный набор датчиков позволяет экипажу обнаружить вражеский огонь из других танков или переносных противотанковых орудий.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска стали использовать новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции. Пока их не задействовали при прямом штурме. Экипажи «Армат» обучались и продолжают обучаться на полигонах в Донбассе.