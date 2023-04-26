Москва, , 10:24 — REGNUM Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Довгань в рамках уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в суде.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А. С.» — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что в суде не стали пояснять детали дела.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ФСБ попросила арестовать гражданина России по фамилии Довгань в рамках уголовного дела о государственной измене. Фигуранта заподозрили в совершении преступления по данной статье, максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

18 апреля в отношении 19-летнего жителя Твери было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Он хотел уехать на Украину воевать против Вооруженных сил РФ, но несколько месяцев не мог этого сделать, так как находился в спецприёмнике за распитие алкогольных напитков в общественных местах.