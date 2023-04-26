Вашингтон, 26 апреля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Министерство обороны США намерено провести «стресс-тест» своих систем после утечки секретных документов. Об этом заявила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс в интервью агентству Bloomberg.

Сергей Корсун ИА REGNUM Кто-то слил всю информацию!

По её словам, ведомство работает над «стресс-тестом» систем, через которые военные США обрабатывают секретные данные.

«Цель состоит в том, чтобы обеспечить обмен разведывательными данными по оперативным причинам, при этом удостоверившись в отсутствии контрразведки или внутренней угрозы», — говорится в материале.

Хикс отметила, что недавняя утечка документов под грифом «секретно» нанесла удар по национальной системе безопасности. Она также добавила, что Пентагону необходимо «уйти в гораздо более закрытую среду», отметив, что министерство предприняло шаги по сокращению распространения секретных документов среди военных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне об утечке секретных документов узнали 6 апреля. После случившегося в министерство юстиции США передано дело, начато уголовное расследование.

После инцидента министерство обороны Соединённых Штатов Америки решило сократить число сотрудников, имеющих доступ к секретной информации.

Между тем в утечке данных обвинили американского нацгвардейца Джека Тейшейру. Он был арестован 13 апреля. На следующий день ему предъявили обвинения, далее дело планируют передать на рассмотрение из Бостона в Вашингтон.

Президент США Джо Байден поручил принять меры по защите особо секретных документов американского правительства во избежание повторных утечек.