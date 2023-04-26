Берлин, 26 апреля, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Истребители Eurofighter опознали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем один самолёт Ил-20 и два истребителя Су-27, которые якобы летели без сигнала обнаружения. Об этом сообщила пресс-служба военно-воздушных сил Германии (ВВС ФРГ).

Kirill Naumenko Самолёт Ил-20

«Два Су-27 и один Ил-20 из России вновь пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем без сигнала обнаружения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для опознания трёх самолётов были задействованы истребители Eurofighter Германии и Британии.

Как передавало ИА REGNUM, по информации североамериканского командования воздушной обороны, США сопроводили два российских бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне над Аляской. Американская сторона уточнила, что российские бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве, в суверенное пространство США и Канады не входили. США не считают произошедшее угрозой или провокацией.

26 апреля Минобороны России сообщало о том, что более 14 часов выполняли плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей пара стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС России. Ракетоносцы сопровождали самолёты МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.