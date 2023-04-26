РИА Новости: Запад нашёл способ «подрезать русским крылья» и переломить ход СВО

Москва, , 10:13 — REGNUM В Соединённых Штатах и Евросоюзе всё чаще говорят о вероятном провале контрнаступления ВСУ, в том числе из-за дефицита авиации. Западные страны не решаются передавать Киеву американские истребители F-16, но ищут решение, передаёт РИА Новости.

F-16 для Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Агентство напомнило, что за 14 месяцев конфликта украинская авиация понесла значительные потери, а оставшиеся машины не в лучшей форме.

На Западе понимают, что поставка истребителей Киеву вряд ли сильно изменит ситуацию в ближайшее время.

«Как отмечает The Economist, у сложного в эксплуатации F-16 есть более подходящая для Украины альтернатива — шведский JAS 39 Gripen», — пишет издание.

В Швеции же на запросы Украины отвечали, что истребители нужны для собственной безопасности страны.

«Но, как показала история с танками, если Киеву нужны какие-то вооружения, их рано или поздно дадут», — говорится в статье.

Поэтому встреча JAS 39 с российскими истребителями в бою — вполне реалистичный сценарий, заключило агентство.

Ранее, 24 апреля, глава управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ приближаются к самому «знаковому» сражению в своей новейшей истории. Информация о том, когда и где это сражение должно начаться, разглашаться не будет, добавил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее отмечал, что ВСУ начнут контрнаступление после того, как Украина получит оружие от западных партнёров. Он призвал западные страны быть «более усердными» в поставках вооружений Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, ранее заявлял, что контрнаступление ВСУ начнётся, вероятно, летом 2023 года. Украине нужно больше артиллерии, боеприпасов, ракет средней и большой дальности, а также нужны танки и истребители, сказал он.