СК: медик погиб в Свердловской области в результате нападения мужа пациентки

Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM Житель города Берёзовского напал с ножом на медработника, прибывшего на вызов к его жене. Медик погиб, возбуждено уголовное дело, сообщили 26 апреля журналистам в управлении СКР по Свердловской области.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным следствия, вечером 25 апреля бригада скорой помощи прибыла на вызов в один из домов на улице Гагарина. Помощь требовалась женщине.

Медиков встретил муж пациентки. «Действуя, по предварительным данным, из личной неприязни», он ударил 28-летнего фельдшера ножом. Раненый медик вернулся в служебную машину, коллеги отвезли его в больницу. От полученного ранения фельдшер скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых добавил, что подозреваемый в убийстве медика в 1999 году был осуждён по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он напал на бывшую жену. Ранее мужчину дважды судили за кражи, в тюрьме он провёл в общей сложности 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, нападения на медицинских работников регулярно происходят в разных регионах России. Так, в феврале житель Саратова напал на двух фельдшеров, прибывших на вызов к его матери. Медработникам потребовалась помощь, нападавшего задержали полицейские. В январе пьяная пациентка набросилась на женщину-врача в городе Балаково Саратовской области. Она ударила фельдшера затылком о стену. Пострадавшую госпитализировали, в отношении пациентки возбудили уголовное дело о побоях.