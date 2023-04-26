Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Кремниевые наноиглы, которые были получены благодаря авторской технологии учёных Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), позволят увеличить срок службы рентгеновских аппаратов в 10–50 раз. Исследование опубликовано в Scientific Reports.

Рентген-кабинет © Павел Львов/РИА Новости

Отмечается, что специалисты вуза получили наименьшие в России монолитные кремниевые иглы, а также научились задавать образцам необходимые параметры. В настоящее время в высокотехнологичных портативных устройствах, медоборудовании и электронике используют наноструктуры, получение которых остается трудоёмким и дорогостоящим процессом.

По словам сотрудников университета, например, установка для формирования высококачественных нанокомпонентов методом фотолитографии в глубоком ультрафиолете стоит около 13 млрд рублей, а изготавливает её лишь одна зарубежная фирма.

Отмечается, что в вузе разработали собственную технологию для формирования кремниевых монолитных структур, которая заключается в сочетании безмасочной наносферной литографии и плазмохимического травления при «комнатной» температуре.

«Проведенные исследования позволили задавать наноиглам различные размеры с высокой степенью контроля и воспроизводимостью. Нам удалось получить наименьшие в России монолитные структуры с диаметром основания 72 нм», — приводит РИА Новости слова заведующего научно-исследовательской лабораторией «Технологии материалов и изделий электронной техники» научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» СПбПУ Артёма Осипова.

Он пояснил, что разработка поможет значительно продлить срок эксплуатации рентгеновских аппаратов.

Как передавало ИА REGNUM, в Научном центре мирового уровня (НЦМУ) «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение» (на базе НИИ биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича) создали уникальный медицинский веб-ресурс «БиоВитрина». Разработка ученых сочетает в себе биологические образцы биобанков и обеспечивает новый уровень взаимодействия между научными сотрудниками разных организаций.

Деятельность научных центров мирового уровня (НЦМУ) стала возможной благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Сегодня Россия взяла курс на инновационный прорыв.

Благодаря национальному проекту «Наука и университеты», реализуемому Минобрнауки России, появляются новые технологии, создаются новые лаборатории, проводятся исследования.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с молодыми учеными 8 февраля заявил, что страна не будет прятаться и замыкаться в сфере науки. По словам российского лидера, настоящие исследования пробьют себе дорогу, даже без публикаций в иностранной прессе. Основным критерием, как считают в научной среде, не может быть только публикация в иностранных журналах.

Ранее Путин пообещал оказать поддержку учёным, ведущим разработки в сфере защиты страны от электромагнитного удара.