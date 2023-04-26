Семья актёра из «Реальных пацанов» Масалитина не верит, что виновных в его смерти накажут

Москва, , 09:39 — REGNUM Родственники умершего на операционном столе актёра Василия Масалитина не верят, что виновные в его смерти понесут наказание. Об этом они сообщили ИА REGNUM.

Актер Василий Масалитин Кадр из сериала «#СеняФедя»

Супруга и отец звезды сериала «Реальные пацаны» не стали разговаривать с журналистами. Отказ они объяснили тем, что огласка трагедии не вернёт им мужа и сына, а возможные виновники кончины актёра всё равно не будут наказаны.

Ранее источник сообщил ИА REGNUM о доследственной проверке по факту смерти 32-летнего актёра в больнице. Тело направлено на экспертизу. По версии следствия, мужчина мог умереть из-за действий врачей.

Василий Масалитин скончался 13 февраля во время операции на ноге. Он не вышел из наркоза.

Актёр известен зрителям по эпизодическим ролям в сериалах «Реальные пацаны», «#СеняФедя», «След», «Инсомния», «Ивановы», «Даёшь молодёжь», «Измены», «Ольга», «Незлобин» и других. Масалитин также участвовал во многих известных передачах: «6 кадров», «Пусть говорят», «Жить здорово».