Москва, 26 апреля, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Соединённые Штаты сами не включили осужденного в России Пола Уилана в список обмена заключенными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Илья Питалев/РИА Новости Гражданин США Пол Уилан

Таким образом она прокомментировала приглашение США на Совет Безопасности ООН с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова сестры Уилана.

«Достаточно странно приводить родственников Пола Уилана на заседание Совета Безопасности ООН, посвященное многосторонности», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат напомнила, что недавно состоялся обмен, в ходе которого Соединённые Штаты предпочли вернуть на родину не Уилана, а американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в РФ за провоз наркотических средств.

Как сообщало ИА REGNUM, Уилан осужден в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года. Американская сторона пыталась включить его в сделку по обмену на Виктора Бута, но Бут вернулся в Россию в рамках обмена на осуждённую в России за контрабанду наркотиков американку Бриттни Грайнер.

Уилан боится, что после задержания журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича его вновь оставят за бортом сделки по обмену. Об этом ранее заявил брат Уилана Дэвид в ходе встречи с журналистами.