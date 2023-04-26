Марочко: натовские тягачи не справляются с эвакуацией раненых бойцов ВСУ

Луганск, , 09:20 — REGNUM Украинским военным не хватает техники, чтобы эвакуировать раненых из зоны боевых действий. Переданные странами НАТО тягачи оказались бесполезны в условиях весенней распутицы, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 26 апреля в своём Telegram-канале.

Многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ © Николай Сидоров/РИА Новости

Ссылаясь на собственные источники, эксперт рассказал о большой нехватке у ВСУ специализированной техники и о плохой проходимости западных образцов бронетранспортёров. В связи с этим военные ищут способы приобретения для своих медицинских служб многоцелевых бронированных транспортёров-тягачей (МТ-ЛБ).

«В ВФУ для эвакуации раненых просят советские тягачи», — написал Марочко.

Он добавил, что начмеды на местах стараются договариваться с офицерами других подразделений и родов войск об обмене техникой или о временном выделении тягачей на период распутицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко рассказал о небоевых потерях в рядах ВСУ из-за разборок между подразделениями. Так, в населённом пункте Константиновка украинские националисты и наёмники не поделили пункт временной дислокации, произошла перестрелка. Общие потери ВСУ в результате инцидента составили около 10 человек, включая троих погибших.