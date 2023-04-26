Киев, 26 апреля, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Ситуация в Артёмовске (украинское название — Бахмут) для ВСУ сложная, сообщил командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко. Об этом он сказал военным ВСУ в ходе визита в Артёмовск.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Действительно, ситуация в Артемовске сложная, однако кто, как не вы, знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях», — цитирует его Telegram-канал сил специальных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал ВСУ потерю Славянска и Краматорска в ДНР после сдачи Артёмовска. За этим последует потеря Константиновки и всей Донецкой области.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника в западной части Артёмовска.