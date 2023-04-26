Шебекинский район, Белгородская область, 26 апреля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат пытался атаковать электроподстанцию в Белгородской области. Об этом сообщает 26 апреля Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По информации канала, беспилотник сбросил на электроподстанцию в селе Нежеголь Шебекинского района самодельное взрывное устройство, но детонации не произошло.

Разрушений нет, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля украинский беспилотник сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в Шебекинском районе Белгородской области. Взорвалась только одна из гранат, вышка связи не получила повреждений. На следующий день ВСУ обстреляли посёлок Ленинский в том же районе. Повреждены два частных дома и линия электропередачи. Среди местных жителей пострадавших нет.