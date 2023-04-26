Киев, 26 апреля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев «имеет право» уничтожать всё, что находится в Крыму, Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Александр Кряжев/РИА Новости Михаил Подоляк

По его словам, у ВСУ нет необходимости наносить удары по Москве, в настоящий момент у Киева «другие приоритетные цели — всё, что находится на территории Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей». Он убеждён, что такие действия якобы гарантируются Украине международным правом.

«То есть юридически имеем право уничтожать всё. Тут нет ни одной юридической претензии к нам», — сказал он в телеэфире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Подоляк в соцсетях написал, что статья The Washington Post о планах Киева по нанесению ударов по России в годовщину начала СВО является «странной медиасенсацией».

По его мнению, такие статьи формируют на Западе общественное мнение об Украине как об импульсивной и инфантильной стране, а вот с какой целью «и сознательно или бессознательно это делается — другой вопрос».

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что если военный конфликт на территории Украины продлится ещё несколько месяцев, то потери ВСУ будут сопоставимы с населением областного центра типа Житомира или Чернигова.