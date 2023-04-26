Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании в сфере морского права

Мурманск, , 08:56 — REGNUM Федеральная служба безопасности России и Береговая охрана Китая подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере морского права. Об этом сообщило РИА Новости.

Флаги России и Китая Министерство обороны Российской Федерации

По информации журналистов, подписание документа состоялось в ходе рабочих встреч представителей этих служб, которые прошли в Мурманске с 24 по 25 апреля.

Уточняется, что представители китайской стороны также наблюдали за учениями «Арктический патруль — 2023».

Как передавало ИА REGNUM, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Вашингтон заинтересован в расширении каналов связи с Пекином, и в том числе в «восстановлении» связи по военной линии. Он отметил, что президент США Джозеф Байден всё ещё «ожидает» разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор должен пройти в ближайшем будущем, сказал Кирби.

Обозреватели Business Insider отметили, что личная встреча президента России Владимира Путина с министром обороны Китая Ли Шанфу стала серьёзным вызовом для США. Ещё в 2018 году на Ли Шанфу были наложены санкции США, что не помешало ему ни быть назначенным на свой пост, ни встретиться с президентом России, отметили авторы.